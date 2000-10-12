Чесноков Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чесноков Виктор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1959

Отец: Чесноков Михаил Степанович

Мать: Чеснокова Тамара Яковлевна

Рождение ребёнка
19.07.1986

Сын: Чесноков Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Чеснокова Светлана

Рождение ребёнка
16.04.1991

Сын: Чесноков Максим Михайлович

Мать ребёнка: Чеснокова Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чесноков Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Чеснокова Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чесноков Михаил Викторович

Мать ребёнка: Чеснокова Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеснокова Светлана

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