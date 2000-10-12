Чесноков Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1959
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1959
Рождение ребёнка
19.07.1986
Сын: Чесноков Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Чеснокова Светлана
Рождение ребёнка
16.04.1991
Сын: Чесноков Максим Михайлович
Мать ребёнка: Чеснокова Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чесноков Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Чеснокова Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чесноков Михаил Викторович
Мать ребёнка: Чеснокова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чеснокова Светлана