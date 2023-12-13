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Габушин Максим Никитович
Габушин Максим Никитович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1756
Пол
Мужской
Отец
Габушин Никита Осипович
1725 г.р.
Мать
Габушина Агафия Офимья Григорьевна
1723 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец:
Габушин Никита Осипович
Мать:
Габушина Агафия Офимья Григорьевна
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