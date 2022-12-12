Блинов Денис Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Денис Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1979

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1979

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
26.12.2014

Жена: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
04.04.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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