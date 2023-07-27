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Петрищевы Василий Иванович
Петрищевы Василий Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Петрищевы Иван Сергеевич
1900 г.р.
Мать
Петрищевы (Лукьянчиковы) Марфа Емельянова
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Петрищевы Иван Сергеевич
Мать:
Петрищевы Марфа Емельянова
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