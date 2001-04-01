Багитов Ильяс Ильдусович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1967
Дата смерти01.04.2001
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1967
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.04.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.07.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
01.04.2001