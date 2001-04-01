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Багитов Ильяс Ильдусович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1967

Дата смерти

01.04.2001

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1967

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.04.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.07.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
01.04.2001
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