Шарова Наталья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шарова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаров Михаил

Отец ребёнка: Шаров Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаров Василий

Отец ребёнка: Шаров Алексей

Рождение ребёнка
1906

Сын: Шаров Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Шаров Алексей

Смерть
Неизвестно

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