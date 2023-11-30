Калугин Илья Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалугин Илья Владимирович

Калугин Илья Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1992

Пол

Мужской

Отец

1966 г.р.

Мать

1971 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1992

Отец: Калугин Владимир

Мать: Калугина Наталья Викторовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close