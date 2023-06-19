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Ловчиков Фёдор Иванович

Место рождения

Горяиново, Касторенский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Ловчиков Иван Стефанович

Мать: Ловчикова Евдокия

Горяиново, Касторенский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
24.10.1838

Жена: Пелагея Савельевна

Городище, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.12.1840

Дочь: Домника Фёдоровна

Мать ребёнка: Пелагея Савельевна

Рождение ребёнка
13.06.1843

Сын: Ловчиков Мефодий Фёдорович

Мать ребёнка: Пелагея Савельевна

Городище, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.01.1846

Дочь: Гредяева Фиона Фёдоровна

Мать ребёнка: Пелагея Савельевна

Городище, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.03.1848

Сын: Ловчиков Стефан Фёдорович

Мать ребёнка: Пелагея Савельевна

Городище, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Ловчиков Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Пелагея Савельевна

Рождение ребёнка
01.12.1853

Сын: Ловчиков Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Пелагея Савельевна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.01.1860

Дочь: Лычагина Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Пелагея Савельевна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.04.1861

Дочь: Воржева Пелагея Фёдоровна

Мать ребёнка: Пелагея Савельевна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.06.1864

Дочь: Ольга Фёдоровна

Мать ребёнка: Пелагея Савельевна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
Городище, город Оренбург, Оренбургская область