Ловчиков Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Ловчиков Иван Стефанович
Мать: Ловчикова Евдокия
Бракосочетание
24.10.1838
Жена: Пелагея Савельевна
Рождение ребёнка
27.12.1840
Дочь: Домника Фёдоровна
Мать ребёнка: Пелагея Савельевна
Рождение ребёнка
13.06.1843
Сын: Ловчиков Мефодий Фёдорович
Мать ребёнка: Пелагея Савельевна
Рождение ребёнка
01.01.1846
Дочь: Гредяева Фиона Фёдоровна
Мать ребёнка: Пелагея Савельевна
Рождение ребёнка
26.03.1848
Сын: Ловчиков Стефан Фёдорович
Мать ребёнка: Пелагея Савельевна
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Ловчиков Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Пелагея Савельевна
Рождение ребёнка
01.12.1853
Сын: Ловчиков Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Пелагея Савельевна
Рождение ребёнка
08.01.1860
Дочь: Лычагина Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Пелагея Савельевна
Рождение ребёнка
11.04.1861
Дочь: Воржева Пелагея Фёдоровна
Мать ребёнка: Пелагея Савельевна
Рождение ребёнка
27.06.1864
Дочь: Ольга Фёдоровна
Мать ребёнка: Пелагея Савельевна
Смерть
Неизвестно