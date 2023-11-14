Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Тарасенко Василий Саввович
Тарасенко Василий Саввович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1874
Пол
Мужской
Отец
Тарасенко Саввва Федорович
1846 г.р.
Мать
Тарасенко (Рябоконь) Вера Петровна
1838 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец:
Тарасенко Саввва Федорович
Мать:
Тарасенко Вера Петровна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия