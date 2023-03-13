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Некрасов Петр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 01.01.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1874

Отец: Некрасов Петр

Мать: Некрасов ?

Совершение преступления
09.02.1931
Обвинение по ст.58, пп 10, 11 УК РСФСР. Приговорен Особым совещанием при Коллегии ОГПУ 12.11.1931 к высылке в Северный край. Реабилитирован по заключению прокуратуры г. Калинин 26.03.1989
Смерть
Неизвестно
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