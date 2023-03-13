Некрасов Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 01.01.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1874
Отец: Некрасов Петр
Мать: Некрасов ?
Совершение преступления
09.02.1931
Обвинение по ст.58, пп 10, 11 УК РСФСР. Приговорен Особым совещанием при Коллегии ОГПУ 12.11.1931 к высылке в Северный край. Реабилитирован по заключению прокуратуры г. Калинин 26.03.1989
Смерть
Неизвестно