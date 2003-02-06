Чернов Ростислав Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернов Ростислав Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1962

Дата смерти

06.02.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1962

Отец: Чернов Владимир

Мать: Чернова Нина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лузгин Марк

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илья

Мать ребёнка: не указана

Смерть
06.02.2003
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