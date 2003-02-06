Чернов Ростислав Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1962
Дата смерти06.02.2003
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1962
Отец: Чернов Владимир
Мать: Чернова Нина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лузгин Марк
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илья
Мать ребёнка: не указана
Смерть
06.02.2003