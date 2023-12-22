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Иосиф Ефимович

Место рождения

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Поручитель
04.10.1898 ст.
Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Руднянский п.п. 04.10.1898 Шеровичи, Руднянской вол. крестьянин Сергей Григорьевич Шеровичи, Руднянской вол. крестьянка Мария Понкратьевна по жениху Шеровичи, Руднянской вол. крестьянин Иосиф Григо... Показать все
Смерть
Неизвестно
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