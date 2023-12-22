Иосиф Ефимович
Место рождения
Дата рожденияДо 1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
04.10.1898 ст.
Руднянский п.п. 04.10.1898 Шеровичи, Руднянской вол. крестьянин Сергей Григорьевич Шеровичи, Руднянской вол. крестьянка Мария Понкратьевна по жениху Шеровичи, Руднянской вол. крестьянин Иосиф Григо... Показать все
Смерть
Неизвестно