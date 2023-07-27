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(Назарова) Елена Павловна
(Назарова) Елена Павловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1928
Пол
Женский
Отец
Назаров? Павел?
Мать
Назарова? (Клевакина) Ефросинья Степановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец:
Назаров? Павел?
Мать:
Назарова? Ефросинья Степановна
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