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(Назарова) Елена Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Назаров? Павел?

Мать: Назарова? Ефросинья Степановна