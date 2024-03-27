Залилова (Исмагилова) Газима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залилова (Исмагилова) Газима

Место рождения

Фёдоровский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Фёдоровский район
Рождение ребёнка
1913

Сын: Залилов Карамат Бахтигареевич

Отец ребёнка: Залилов (габдулзалилов) Бахтигарей Сахаутдинович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Мухаметшина Мунзима Бахтигареевна

Отец ребёнка: Залилов (габдулзалилов) Бахтигарей Сахаутдинович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1926

Сын: Залилов Разя Бахтигареевич

Отец ребёнка: Залилов (габдулзалилов) Бахтигарей Сахаутдинович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1936

Сын: Залилов Заглюль Бахтигареевич

Отец ребёнка: Залилов (габдулзалилов) Бахтигарей Сахаутдинович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мюдрикя Бахтигареевна

Отец ребёнка: Залилов (габдулзалилов) Бахтигарей Сахаутдинович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Залилов (габдулзалилов) Бахтигарей Сахаутдинович

Смерть
Неизвестно
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