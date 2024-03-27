Залилова (Исмагилова) Газима
Место рожденияФёдоровский район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1913
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Мухаметшина Мунзима Бахтигареевна
Отец ребёнка: Залилов (габдулзалилов) Бахтигарей Сахаутдинович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Залилов Разя Бахтигареевич
Отец ребёнка: Залилов (габдулзалилов) Бахтигарей Сахаутдинович
Рождение ребёнка
25.03.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мюдрикя Бахтигареевна
Отец ребёнка: Залилов (габдулзалилов) Бахтигарей Сахаутдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно