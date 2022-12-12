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Павлов Василий Флорович

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Место рождения

Красная Поляна, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.07.1877 ст.

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1877 ст.

Отец: Павлов Флор Петрович

Мать: Павлова Гликерия Денисовна

Красная Поляна, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Крещение
24.07.1877 ст.
Красная Поляна, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Восприемники - казенный крестьянин Антон Афанасьевич Павлов и Крестьянина жен Евдокия Матвеевна Павлова. Священник Василий Ястребов
Бракосочетание
10.11.1895 ст.

Жена: Павлова Евдокия Васильевна

Красная Поляна, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Крестьянин села Красная Поляна Павлов Василий Флорович 18,3 лет сочетался браком с крестьянкой того же села Павловой Евдокией Васильевной 20,3 лет.
Рождение ребёнка
26.10.1912

Сын: Павлов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Павлова Евдокия Васильевна

Смерть
1955
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