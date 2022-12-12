Павлов Василий Флорович
Место рождения
Дата рождения23.07.1877 ст.
Дата смерти1955
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1877 ст.
Отец: Павлов Флор Петрович
Крещение
24.07.1877 ст.
Восприемники - казенный крестьянин Антон Афанасьевич Павлов и Крестьянина жен Евдокия Матвеевна Павлова. Священник Василий Ястребов
Бракосочетание
10.11.1895 ст.
Крестьянин села Красная Поляна Павлов Василий Флорович 18,3 лет сочетался браком с крестьянкой того же села Павловой Евдокией Васильевной 20,3 лет.
Рождение ребёнка
26.10.1912
Мать ребёнка: Павлова Евдокия Васильевна
Смерть
1955