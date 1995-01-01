Осинкина (Котельникова) Параскева Иларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осинкина (Котельникова) Параскева Иларионовна

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Место рождения

(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)

Дата рождения

Между 1847 и 1848

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1847 и 1848

Отец: Котельников Иларион Степанович

Мать: Котельникова Дарья Ефимовна

(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Бракосочетание
22.05.1868

Муж: Килин Галактион Александрович

Вознесенская церковь
Рождение ребёнка
16.05.1872

Сын: Килин Константин Галактионович

Отец ребёнка: Килин Галактион Александрович

Опары (ныне не существует), Удмуртская Республика Россия
Бракосочетание
25.05.1879

Муж: Осинкин Агафон Титович

Пророко-Ильинская церковь
Рождение ребёнка
22.03.1880

Сын: Осинкин Степан Агафонович

Отец ребёнка: Осинкин Агафон Титович

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
27.12.1882

Сын: Осинкин Пётр Агафонович

Отец ребёнка: Осинкин Агафон Титович

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
09.06.1885

Дочь: Киселёва Акилина Агафоновна

Отец ребёнка: Осинкин Агафон Титович

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
16.06.1888

Дочь: Санникова Юлиана Агафоновна

Отец ребёнка: Осинкин Агафон Титович

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1932
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