Осинкина (Котельникова) Параскева Иларионовна
Место рождения(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Дата рожденияМежду 1847 и 1848
Дата смерти1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Между 1847 и 1848
(ранее Галановская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Бракосочетание
22.05.1868
Вознесенская церковь
Рождение ребёнка
16.05.1872
Сын: Килин Константин Галактионович
Отец ребёнка: Килин Галактион Александрович
Опары (ныне не существует), Удмуртская Республика Россия
Бракосочетание
25.05.1879
Пророко-Ильинская церковь
Рождение ребёнка
22.03.1880
Сын: Осинкин Степан Агафонович
Отец ребёнка: Осинкин Агафон Титович
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
27.12.1882
Отец ребёнка: Осинкин Агафон Титович
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
09.06.1885
Дочь: Киселёва Акилина Агафоновна
Отец ребёнка: Осинкин Агафон Титович
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
16.06.1888
Дочь: Санникова Юлиана Агафоновна
Отец ребёнка: Осинкин Агафон Титович
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1932