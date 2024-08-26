Чернокова Агафья Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Чернокова Фёкла Герасимовна
Отец ребёнка: Черноков Герасим Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Чернокова Акилина Герасимовна
Отец ребёнка: Черноков Герасим Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Черноков Иван Герасимович
Отец ребёнка: Черноков Герасим Тимофеевич
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки 1816 г)
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Черноков Харитон Герасимович
Отец ребёнка: Черноков Герасим Тимофеевич
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки 1816 г)