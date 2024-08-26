Чернокова Агафья Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернокова Агафья Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Чернокова Фёкла Герасимовна

Отец ребёнка: Черноков Герасим Тимофеевич

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Чернокова Акилина Герасимовна

Отец ребёнка: Черноков Герасим Тимофеевич

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Черноков Иван Герасимович

Отец ребёнка: Черноков Герасим Тимофеевич

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки 1816 г)
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Черноков Харитон Герасимович

Отец ребёнка: Черноков Герасим Тимофеевич

Лабажское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
ГААО Фонд № 51. Оп.11 т. 4. Д. 8427 (Ревизские сказки 1816 г)

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