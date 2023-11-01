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(Пыжева) Дарья Григорьевна
(Пыжева) Дарья Григорьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1792
Пол
Женский
Отец
Пыжев Григорий Иванович
1763 г.р.
Мать
(Звегинцова) Ксения Панкратовна
1756 г.р.
Дети
Не указаны
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец:
Пыжев Григорий Иванович
Мать:
Ксения Панкратовна
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