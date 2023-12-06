Филоненко Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1973
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1973
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фомченко Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филоненко Алина Владимировна
Отец ребёнка: не указан