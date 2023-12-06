Филоненко Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филоненко Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1973

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1973

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомченко Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филоненко Алина Владимировна

Отец ребёнка: не указан

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