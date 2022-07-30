Канзычакова-Майнакова Лидия Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1929
Дата смерти30.07.2022
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1929
Рождение ребёнка
05.10.?
Дочь: Канзычакова-Карамашева Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Канзычаков Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
03.11.?
Сын: Канзычаков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Канзычаков Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
05.03.1958
Дочь: Канзычакова Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Канзычаков Василий Яковлевич
Смерть
30.07.2022