Канзычакова-Майнакова Лидия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канзычакова-Майнакова Лидия Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1929

Дата смерти

30.07.2022

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1929

Отец: Майнаков Прокопий Николаевич

Мать: Кондовурова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
05.10.?

Дочь: Канзычакова-Карамашева Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Канзычаков Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
03.11.?

Сын: Канзычаков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Канзычаков Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
05.03.1958

Дочь: Канзычакова Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Канзычаков Василий Яковлевич

Смерть
30.07.2022

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