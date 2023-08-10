Лобачева Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.2007
Дочь: Лобачева Полина Алексеевна
Отец ребёнка: Лобачев Алексей Вячеславович
Рождение ребёнка
31.01.2018
Дочь: Лобачева Ева Алексеевна
Отец ребёнка: Лобачев Алексей Вячеславович
Бракосочетание
Неизвестно