Басиев Тазрет
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1914
Отец: Басиев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Басиева Раиса
Рождение ребёнка
23.09.1947
Сын: Басиев Тасолтан
Мать ребёнка: Басиева Раиса
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Басиева Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Басиева Раиса
Смерть
Неизвестно