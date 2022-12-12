Басиев Тазрет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басиев Тазрет

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1914

Отец: Басиев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Басиева Раиса

Рождение ребёнка
23.09.1947

Сын: Басиев Тасолтан

Мать ребёнка: Басиева Раиса

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Басиева Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Басиева Раиса

Смерть
Неизвестно
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