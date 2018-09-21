Свинцов Пётр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1941
Дата смерти21.09.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1967
Дочь: Ларченко Светлана Петровна
Мать ребёнка: Свинцова Клавдия Павловна
Рождение ребёнка
01.01.1971
Дочь: Большакова Елена Петровна
Мать ребёнка: Свинцова Клавдия Павловна
Смерть
21.09.2018