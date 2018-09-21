Свинцов Пётр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свинцов Пётр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1941

Дата смерти

21.09.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1967

Дочь: Ларченко Светлана Петровна

Мать ребёнка: Свинцова Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
01.01.1971

Дочь: Большакова Елена Петровна

Мать ребёнка: Свинцова Клавдия Павловна

Смерть
21.09.2018
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