Корчажкина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчажкина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1922

Дочь: Гамус Вера Арсентьевна

Отец ребёнка: Корчажкин Арсений Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корчажкин Владимир Арсеньевич

Отец ребёнка: Корчажкин Арсений Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корчажкин Анатолий Арсеньевич

Отец ребёнка: Корчажкин Арсений Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корчажкин Борис Арсеньевич

Отец ребёнка: Корчажкин Арсений Иванович

Смерть
Неизвестно
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