Корчажкина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.08.1922
Дочь: Гамус Вера Арсентьевна
Отец ребёнка: Корчажкин Арсений Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корчажкин Владимир Арсеньевич
Отец ребёнка: Корчажкин Арсений Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корчажкин Анатолий Арсеньевич
Отец ребёнка: Корчажкин Арсений Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корчажкин Борис Арсеньевич
Отец ребёнка: Корчажкин Арсений Иванович
Смерть
Неизвестно