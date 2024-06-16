Соколова (Загвоздкина) Пелагея Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Соколова) Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Соколов Василий Иванович
Рождение ребёнка
01.04.1950
Сын: Соколов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Соколов Василий Иванович
Рождение ребёнка
21.04.1952
Дочь: Кирсанова (Соколова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Василий Иванович
Рождение ребёнка
06.01.1955
Сын: Соколов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Соколов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно