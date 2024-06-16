Соколова (Загвоздкина) Пелагея Григорьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Соколова (Загвоздкина) Пелагея Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Загвоздкин Григорий

Мать: Загвоздкина (Кузьмина) Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Соколова) Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Соколов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Иванович

Рождение ребёнка
01.04.1950

Сын: Соколов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Иванович

Рождение ребёнка
21.04.1952

Дочь: Кирсанова (Соколова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Соколов Василий Иванович

Рождение ребёнка
01.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Василий Иванович

Рождение ребёнка
06.01.1955

Сын: Соколов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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