Терёшкинъ Василiй Михаиловъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терёшкинъ Василiй Михаиловъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терёшкина Татiана Андреева

Озёры, Озеры, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Протасово, Озеры, Московская область
Смерть
Неизвестно
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