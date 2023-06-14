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Губина Татьяна Валерьевна
Губина Татьяна Валерьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.12.1977
Пол
Женский
Отец
Губин Валерий Васильевич
1954 г.р.
Мать
Губина Александра Васильевна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1977
Отец:
Губин Валерий Васильевич
Мать:
Губина Александра Васильевна
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