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Бякова Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

25.04.1893

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Умерла в возрасте 71 года в 1893 году Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви Комментарий ранее: Высислено, т.к. в 1863 году была замужем за Кондратом Николаевичем, когда родилась дочь ... Показать все
Рождение ребёнка
29.08.1863

Дочь: Марфа Кондратьевна

Отец ребёнка: Бяков Кондрат Николаевич

Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Крестная - Аполина (Акилина) Захаровна Бякова из д. Масловская
Восприемник
1876
При крещении Марии Ивановны Бяковой
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бяков Кондрат Николаевич

Установлено согласно записи о рождении в 1863 году дочери Марфы - указано что родилась у Кондрата Николаевича Бякова и законной жены его Екатерины Дмитриевны
Смерть
25.04.1893
Масловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви