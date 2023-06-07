Бякова Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смерти25.04.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Умерла в возрасте 71 года в 1893 году Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви Комментарий ранее: Высислено, т.к. в 1863 году была замужем за Кондратом Николаевичем, когда родилась дочь ... Показать все
Рождение ребёнка
29.08.1863
Дочь: Марфа Кондратьевна
Отец ребёнка: Бяков Кондрат Николаевич
Крестная - Аполина (Акилина) Захаровна Бякова из д. Масловская
Восприемник
1876
При крещении Марии Ивановны Бяковой
Бракосочетание
Неизвестно
Установлено согласно записи о рождении в 1863 году дочери Марфы - указано что родилась у Кондрата Николаевича Бякова и законной жены его Екатерины Дмитриевны
Смерть
25.04.1893
Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви