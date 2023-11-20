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Павлов Василий Прокофьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

14.03.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Павлов Прокофий Семенов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Павлов Степан Василиев

Мать ребёнка: Афимья Семенова

Рождение ребёнка
1852

Сын: Павлова Дарья Василиева

Мать ребёнка: Афимья Семенова

Рождение ребёнка
1857

Сын: Павлов Прокофий Василиев

Мать ребёнка: Афимья Семенова

Рождение ребёнка
1863

Сын: Павлов Иван Василиев

Мать ребёнка: Афимья Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Семенова

Смерть
14.03.1877
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