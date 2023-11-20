Павлов Василий Прокофьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти14.03.1877
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Павлов Прокофий Семенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Афимья Семенова
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Афимья Семенова
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Афимья Семенова
Рождение ребёнка
1863
Сын: Павлов Иван Василиев
Мать ребёнка: Афимья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья Семенова
Смерть
14.03.1877