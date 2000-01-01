Банникова Евдокия Ивановна старшая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБанникова Евдокия Ивановна старшая

Банникова Евдокия Ивановна старшая

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1718 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Банников Иван Родионович

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close