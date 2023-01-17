Титенок Федора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Титенок Андрей Кондратович
Отец ребёнка: Титенок Кондратий Ефимович
Запольские Халеевичи, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Титенок Кондратий Ефимович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Титенок Василий Кондратович
Отец ребёнка: Титенок Кондратий Ефимович
Смерть
Неизвестно