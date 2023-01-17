Титенок Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титенок Федора

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Титенок Андрей Кондратович

Отец ребёнка: Титенок Кондратий Ефимович

Запольские Халеевичи, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Титенок Иван Кондратович

Отец ребёнка: Титенок Кондратий Ефимович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Титенок Василий Кондратович

Отец ребёнка: Титенок Кондратий Ефимович

Смерть
Неизвестно
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