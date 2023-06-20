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Елена
Елена
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Владимир
Мать
(Путинцева) Людмила
Дети
Екатерина
Иван
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Владимир
Мать:
Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Иван
Отец ребёнка:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Екатерина
Отец ребёнка:
?
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