Сущенко Валентин Андреевич
Место рождения
Дата рождения17.12.1929
Дата смерти13.03.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1929
Рождение ребёнка
05.03.1969
Сын: Сущенко Александр Валентинович
Мать ребёнка: Сущенко Александра Максимовна
Рождение ребёнка
01.02.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сущенко Александра Максимовна
Смерть
13.03.1999