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Сущенко Валентин Андреевич

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Место рождения

Людвин, Хойникская волость, Речицкий уезд

Дата рождения

17.12.1929

Дата смерти

13.03.1999

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

1969 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1929

Отец: Сущенко Андрей Федосович

Мать: Сущенко Броня Емельяновна

Людвин, Хойникская волость, Речицкий уезд
Рождение ребёнка
05.03.1969

Сын: Сущенко Александр Валентинович

Мать ребёнка: Сущенко Александра Максимовна

Езапов, Хойникский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
01.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сущенко Александра Максимовна

Езапов, Хойникский район, Гомельская область
Смерть
13.03.1999
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