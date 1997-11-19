Рябчикова (Бухарова) Пелагея Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябчикова (Бухарова) Пелагея Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1907

Дата смерти

19.11.1997

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1907

Отец: Бухаров Егор Фёдорович

Мать: Бухарова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
10.10.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рябчиков Максим Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябчиков Пётр Максимович

Отец ребёнка: Рябчиков Максим Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябчиков Пётр Максимович

Отец ребёнка: Рябчиков Максим Степанович

Смерть
19.11.1997
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