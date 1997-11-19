Рябчикова (Бухарова) Пелагея Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1907
Дата смерти19.11.1997
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1907
Отец: Бухаров Егор Фёдорович
Рождение ребёнка
10.10.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рябчиков Максим Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рябчиков Максим Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рябчиков Максим Степанович
Смерть
19.11.1997