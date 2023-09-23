Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1877 ст.
Отец ребёнка: Герасимов Иван Митрофанович
Тугушево, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Звание, имя, отчество и фамилия восприемников: той же деревни крестьянин Федор Михайлов Краюшкин и Пелагея Иванова. Кто совершил таинство крещения: Священник Иоанн Ласкин с причтом. Основание: ГАРО. ... Показать все
Рождение ребёнка
1879
Сын: Герасимов Василий Иванович
Отец ребёнка: Герасимов Иван Митрофанович
Смерть
Неизвестно