Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОХ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1877 ст.

Сын: Герасимов Петр Иванович

Отец ребёнка: Герасимов Иван Митрофанович

Тугушево, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Звание, имя, отчество и фамилия восприемников: той же деревни крестьянин Федор Михайлов Краюшкин и Пелагея Иванова. Кто совершил таинство крещения: Священник Иоанн Ласкин с причтом. Основание: ГАРО. ... Показать все
Рождение ребёнка
1879

Сын: Герасимов Василий Иванович

Отец ребёнка: Герасимов Иван Митрофанович

Смерть
Неизвестно
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