Осокин Матвей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Осокин Иван Трофимович
Мать: Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афанасья Ивановна
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Афанасья Ивановна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: (Осокина) Апполинария Матвеевна
Мать ребёнка: Афанасья Ивановна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Осокина) Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Афанасья Ивановна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Осокина) Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Афанасья Ивановна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Осокина) Марина Матвеевна
Мать ребёнка: Афанасья Ивановна
Рождение ребёнка
06.08.1882
Мать ребёнка: Афанасья Ивановна
Смерть
Неизвестно