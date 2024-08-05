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Осокин Матвей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Осокин Иван Трофимович

Мать: Евдокия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасья Ивановна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Осокин Дмитрий Матвеевич

Мать ребёнка: Афанасья Ивановна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Осокина) Апполинария Матвеевна

Мать ребёнка: Афанасья Ивановна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Осокина) Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Афанасья Ивановна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Осокина) Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Афанасья Ивановна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Осокина) Марина Матвеевна

Мать ребёнка: Афанасья Ивановна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.08.1882

Сын: Осокин Алексей Матвеевич

Мать ребёнка: Афанасья Ивановна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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