Коваленский Михаил Николаевич
Место рожденияYefremov, Tula, Russia
Дата рождения28.04.1874
Дата смерти24.07.1923
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1874
Отец: ?
Yefremov, Tula, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.07.1923
Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Центральный АО, Moscow, Russia