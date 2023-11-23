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Коваленский Михаил Николаевич

Место рождения

Yefremov, Tula, Russia

Дата рождения

28.04.1874

Дата смерти

24.07.1923

Пол

Мужской

Отец

Мать

1909 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1874

Отец: ?

Мать: Коваленская Надежда Федоровна

Yefremov, Tula, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваленская Евгения Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
24.07.1923
Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russia
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Центральный АО, Moscow, Russia
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