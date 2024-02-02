Петрова Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова Татьяна Алексеевна

Петрова Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Петров Алексей Григорьевич

Мать: не указана

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