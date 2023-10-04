Махно Афанасий Емильянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махно Афанасий Емильянов

Место рождения

с. Подгородное (Екатеринославской губернии)

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1876 г.р.

Дети

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Подгородное (Екатеринославской губернии)
Бракосочетание
16.01.1894

Жена: Махно Екатерина Михайловна

с. Воздвиженка (Запорожская область)
Рождение ребёнка
11.03.1896

Дочь: Иустиния

Мать ребёнка: Махно Екатерина Михайловна

с. Воздвиженка (Запорожская область)
Рождение ребёнка
05.04.1897

Сын: Махно Ирадион

Мать ребёнка: Махно Екатерина Михайловна

с. Воздвиженка (Запорожская область)
Рождение ребёнка
08.07.1902

Сын: Махно Павел

Мать ребёнка: Махно Екатерина Михайловна

с. Воздвиженка (Запорожская область)
Рождение ребёнка
24.07.1904

Сын: Махно Иван

Мать ребёнка: Махно Екатерина Михайловна

с. Воздвиженка (Запорожская область)
Рождение ребёнка
04.03.1906

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Махно Екатерина Михайловна

с. Воздвиженка (Запорожская область)
Рождение ребёнка
07.03.1908

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Махно Екатерина Михайловна

с. Воздвиженка (Запорожская область)
Рождение ребёнка
18.11.1909

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Махно Екатерина Михайловна

с. Воздвиженка (Запорожская область)
Рождение ребёнка
01.06.1912

Дочь: Ягнён Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Махно Екатерина Михайловна

с. Воздвиженка (Запорожская область)
Рождение ребёнка
05.03.1914

Сын: Махно Конон

Мать ребёнка: Махно Екатерина Михайловна

с. Воздвиженка (Запорожская область)
Рождение ребёнка
16.07.1916

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Махно Екатерина Михайловна

с. Воздвиженка (Запорожская область)
Смерть
Неизвестно
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