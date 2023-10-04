Махно Афанасий Емильянов
Место рожденияс. Подгородное (Екатеринославской губернии)
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Подгородное (Екатеринославской губернии)
Бракосочетание
16.01.1894
с. Воздвиженка (Запорожская область)
Рождение ребёнка
11.03.1896
Дочь: Иустиния
Мать ребёнка: Махно Екатерина Михайловна
с. Воздвиженка (Запорожская область)
Рождение ребёнка
05.04.1897
Сын: Махно Ирадион
Мать ребёнка: Махно Екатерина Михайловна
с. Воздвиженка (Запорожская область)
Рождение ребёнка
08.07.1902
Сын: Махно Павел
Мать ребёнка: Махно Екатерина Михайловна
с. Воздвиженка (Запорожская область)
Рождение ребёнка
24.07.1904
Сын: Махно Иван
Мать ребёнка: Махно Екатерина Михайловна
с. Воздвиженка (Запорожская область)
Рождение ребёнка
04.03.1906
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Махно Екатерина Михайловна
с. Воздвиженка (Запорожская область)
Рождение ребёнка
07.03.1908
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Махно Екатерина Михайловна
с. Воздвиженка (Запорожская область)
Рождение ребёнка
18.11.1909
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Махно Екатерина Михайловна
с. Воздвиженка (Запорожская область)
Рождение ребёнка
01.06.1912
Дочь: Ягнён Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Махно Екатерина Михайловна
с. Воздвиженка (Запорожская область)
Рождение ребёнка
05.03.1914
Сын: Махно Конон
Мать ребёнка: Махно Екатерина Михайловна
с. Воздвиженка (Запорожская область)
Рождение ребёнка
16.07.1916
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Махно Екатерина Михайловна
с. Воздвиженка (Запорожская область)
Смерть
Неизвестно