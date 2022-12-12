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Старшинова Варвара Григорьевна

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Место рождения

Загорье, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

С 1833 по 1834

Дата смерти

02.02.1894

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1833 по 1834

Отец: Григорий

Мать: не указана

Загорье, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
26.10.1852

Муж: Старшинов Фёдор Данилович

Самарово, Петровская волость, Переславский уезд
Рождение ребёнка
13.11.1854

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Старшинов Фёдор Данилович

Самарово, Петровская волость, Переславский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1863

Сын: Старшинов Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Старшинов Фёдор Данилович

Самарово, Петровская волость, Переславский уезд
Рождение ребёнка
16.06.1866

Сын: Старшинов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Старшинов Фёдор Данилович

Самарово, Петровская волость, Переславский уезд
Рождение ребёнка
03.05.1868

Сын: Старшинов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Старшинов Фёдор Данилович

Самарово, Петровская волость, Переславский уезд
Рождение ребёнка
14.04.1870

Дочь: Хиония Фёдоровна

Отец ребёнка: Старшинов Фёдор Данилович

Самарово, Петровская волость, Переславский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1871

Сын: Старшинов Степан Фёдорович

Отец ребёнка: Старшинов Фёдор Данилович

Самарово, Петровская волость, Переславский уезд
Смерть
02.02.1894
Самарово, Петровская волость, Переславский уезд
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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