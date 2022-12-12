Старшинова Варвара Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияС 1833 по 1834
Дата смерти02.02.1894
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1833 по 1834
Отец: Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1852
Рождение ребёнка
13.11.1854
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Старшинов Фёдор Данилович
Рождение ребёнка
05.10.1863
Сын: Старшинов Сергей Фёдорович
Отец ребёнка: Старшинов Фёдор Данилович
Рождение ребёнка
16.06.1866
Отец ребёнка: Старшинов Фёдор Данилович
Рождение ребёнка
03.05.1868
Отец ребёнка: Старшинов Фёдор Данилович
Рождение ребёнка
14.04.1870
Дочь: Хиония Фёдоровна
Отец ребёнка: Старшинов Фёдор Данилович
Рождение ребёнка
10.12.1871
Сын: Старшинов Степан Фёдорович
Отец ребёнка: Старшинов Фёдор Данилович
Смерть
02.02.1894
Причина смерти: Естественная смерть/старость