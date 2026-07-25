Кувшинова (Портнова) Фиона Фадеевна
женский, родилась 29.05.1892
умерла 28.07.1981
ОтецПортнов ФадейНеизвестно г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1892
Отец: Портнов Фадей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Круцкая (Кувшинова) Надежда Георгиевна
Отец ребёнка: Кувшинов Георгий Иванович
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кувшинов Георгий Иванович
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
28.07.1981