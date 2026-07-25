Кувшинова (Портнова) Фиона Фадеевна 29.05.1892 — найти родственников по фамилии на Familio

Кувшинова (Портнова) Фиона Фадеевна

Автор
АК
Круцкий А.

женский, родилась 29.05.1892

умерла 28.07.1981

Отец
Портнов ФадейНеизвестно г.р.
Дети
Круцкая (Кувшинова) Надежда Георгиевна1924 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1892

Отец: Портнов Фадей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Круцкая (Кувшинова) Надежда Георгиевна

Отец ребёнка: Кувшинов Георгий Иванович

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кувшинов Георгий Иванович

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания

Смерть
28.07.1981

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