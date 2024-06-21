Агрипина (Аграфена) Григорьева (Егорова) Между 1829 и 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Агрипина (Аграфена) Григорьева (Егорова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1829 и 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1829 и 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1850

Сын: Козьма Евлампиев

Отец ребёнка: Евлампий Прокофьев

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Sevastianov Иван Евлампиев

Отец ребёнка: Евлампий Прокофьев

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: (Прокопьева) Александра Евлампиева

Отец ребёнка: Евлампий Прокофьев

Рождение ребёнка
14.05.1860

Дочь: Клавдия Евлампиева

Отец ребёнка: Евлампий Прокофьев

Рождение ребёнка
12.09.1862

Сын: Прокопьев Никита Евлампиев

Отец ребёнка: Евлампий Прокофьев

Ворсково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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