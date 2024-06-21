Агрипина (Аграфена) Григорьева (Егорова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1829 и 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1829 и 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1850
Сын: Козьма Евлампиев
Отец ребёнка: Евлампий Прокофьев
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Sevastianov Иван Евлампиев
Отец ребёнка: Евлампий Прокофьев
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: (Прокопьева) Александра Евлампиева
Отец ребёнка: Евлампий Прокофьев
Рождение ребёнка
14.05.1860
Дочь: Клавдия Евлампиева
Отец ребёнка: Евлампий Прокофьев
Рождение ребёнка
12.09.1862
Сын: Прокопьев Никита Евлампиев
Отец ребёнка: Евлампий Прокофьев
Ворсково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно