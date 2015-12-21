Лапшина (Овчинникова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшина (Овчинникова) Анна Михайловна

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Место рождения

Куликовка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

13.04.1927

Дата смерти

21.12.2015

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1927

Отец: Овчинников Михаил Николаевич

Мать: Овчинникова Анастасия Алексеевна

Куликовка, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапшин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лапшин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лапшин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапшин Владимир

Смерть
21.12.2015
Курган, город Курган, Курганская область
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