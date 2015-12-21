Лапшина (Овчинникова) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения13.04.1927
Дата смерти21.12.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лапшин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лапшин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лапшин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лапшин Владимир
Смерть
21.12.2015
Курган, город Курган, Курганская область