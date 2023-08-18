Булатова Гликерия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова Гликерия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Иван (мл) Артемьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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