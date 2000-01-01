Пермякова (Спирина) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1923
Дата смерти02.07.1992
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1923
Отец: Спирин Иван Дмитриевич
Мать: Спирина Васса Прохоровна
Военная награда
09.08.1944
Воевал в составе Волковского фронта, освобождалЛенинград, смоленск, Витебск. Ранен 4 раза, рядовой(шоыер) Медаль "За боевые заслуги" Выполнял задания по обслудиваниюВПУ доставкой техники связи, продук... Показать все
Рождение ребёнка
10.03.1960
Дочь: Кузнецова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Пермяков Николай Захарович
Рождение ребёнка
03.12.?
Дочь: Спирина Надежда Николаевна Спирина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
02.07.1992