Пермякова (Спирина) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пермякова (Спирина) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1923

Дата смерти

02.07.1992

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1923

Отец: Спирин Иван Дмитриевич

Мать: Спирина Васса Прохоровна

Военная награда
09.08.1944
Воевал в составе Волковского фронта, освобождалЛенинград, смоленск, Витебск. Ранен 4 раза, рядовой(шоыер) Медаль "За боевые заслуги" Выполнял задания по обслудиваниюВПУ доставкой техники связи, продук... Показать все
Рождение ребёнка
10.03.1960

Дочь: Кузнецова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Пермяков Николай Захарович

Рождение ребёнка
03.12.?

Дочь: Спирина Надежда Николаевна Спирина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
02.07.1992
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