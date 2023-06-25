Первов Иван Гурьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти?.03.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Первов Гурий Ильич
Мать: Первова Улита Алексеевна
Рождение ребёнка
1962
Сын: Первов Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1963
Дочь: Суркова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Первова Надежда
Смерть
?.03.1994