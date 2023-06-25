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Первов Иван Гурьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

?.03.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Первов Гурий Ильич

Мать: Первова Улита Алексеевна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Первов Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1963

Дочь: Суркова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первова Надежда

Смерть
?.03.1994