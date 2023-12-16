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Тушева аграфена дмитриевна
Тушева аграфена дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1847
Пол
Женский
Отец
Тушев дмитрий федорович
1824 г.р.
Мать
Тушева аграфена матвеевна
1826 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЛ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец:
Тушев дмитрий федорович
Мать:
Тушева аграфена матвеевна
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