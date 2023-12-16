Тушева аграфена дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушева аграфена дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Пол

Женский

Отец

1824 г.р.

Мать

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Тушев дмитрий федорович

Мать: Тушева аграфена матвеевна

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