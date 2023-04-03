Сташок (Сташок) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сташок (Сташок) Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1911

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Сташок Иван Харитонович

Украина, Киевская губ, Киевский уезд, Ясногородка
Киевский уезд, с. Ясногородка, Николаевская церковь 1911 г. Ф.127, о.1079, д.189, стр.21.https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X7K-RK4R?cid=fs_copy
Рождение ребёнка
09.10.1914

Дочь: Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Сташок Иван Харитонович

Украина, Киевская губ, Киевский уезд, Ясногородка
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X7J-78FB?cid=fs_copy
Рождение ребёнка
01.11.1917

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Сташок Иван Харитонович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X7J-QWKJ?cid=fs_copy
Место жительства
Неизвестно
Украина, Киевская губ, Киевский уезд, Ясногородка
Смерть
Неизвестно
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