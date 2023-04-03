Сташок (Сташок) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1911
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Сташок Иван Харитонович
Украина, Киевская губ, Киевский уезд, Ясногородка
Киевский уезд, с. Ясногородка, Николаевская церковь 1911 г. Ф.127, о.1079, д.189, стр.21.https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X7K-RK4R?cid=fs_copy
Рождение ребёнка
09.10.1914
Дочь: Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Сташок Иван Харитонович
Украина, Киевская губ, Киевский уезд, Ясногородка
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X7J-78FB?cid=fs_copy
Рождение ребёнка
01.11.1917
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Сташок Иван Харитонович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X7J-QWKJ?cid=fs_copy
Место жительства
Неизвестно
Украина, Киевская губ, Киевский уезд, Ясногородка
Смерть
Неизвестно