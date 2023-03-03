Иванов Фёдор Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Иванов Мирон Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1911
Иванов Фёдор Миронович. Жених. Казак Чесноковского посёлка. Первым браком. 19 лет Иванова (Козлова) Татьяна Дмитриевна. Невеста. Дочь казака Чесноковского посёлка. Первым браком. 16 лет Балашёв Васили... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно