Иванов Фёдор Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Фёдор Миронович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1873 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Иванов Мирон Алексеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1911

Жена: Иванова Татьяна Дмитриевна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Иванов Фёдор Миронович. Жених. Казак Чесноковского посёлка. Первым браком. 19 лет Иванова (Козлова) Татьяна Дмитриевна. Невеста. Дочь казака Чесноковского посёлка. Первым браком. 16 лет Балашёв Васили... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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