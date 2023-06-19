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Коземиренко Елена Николаевна

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Место рождения

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область

Дата рождения

18.10.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1972

Отец: Коземиренко Николай Петрович

Мать: Коземиренко Галина Александровна

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.02.2004

Сын: Коземиренко Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Степанович Ерко

Ханты-Мансийск
Бракосочетание
12.08.2005

Муж: Савин Сергей Анатольевич

Кушва, Кушвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.10.2011

Сын: Савин Валерий Сергеевич

Отец ребёнка: Савин Сергей Анатольевич

Ханты-Мансийск
Рождение ребёнка
15.03.2014

Дочь: Савина Владислава Сергеевна

Отец ребёнка: Савин Сергей Анатольевич

Ханты-Мансийск