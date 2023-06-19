Коземиренко Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения18.10.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1972
Рождение ребёнка
15.02.2004
Сын: Коземиренко Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Степанович Ерко
Ханты-Мансийск
Бракосочетание
12.08.2005
Кушва, Кушвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.10.2011
Отец ребёнка: Савин Сергей Анатольевич
Ханты-Мансийск
Рождение ребёнка
15.03.2014
Дочь: Савина Владислава Сергеевна
Отец ребёнка: Савин Сергей Анатольевич
Ханты-Мансийск